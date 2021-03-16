Москва, , 10:05 — REGNUM В настоящее время в России прорабатывается законопроект, предусматривающий выделение сельского туризма в отдельное направление поддержки. Об этом 16 марта заявил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев в ходе встречи с депутатами Госдумы в рамках подготовки к ежегодному отчету правительства РФ.

«В рамках исполнения поручений президента и правительства прорабатывается вопрос выделения сельского туризма в отдельное направление поддержки. Депутатами уже разработан соответствующий законопроект. По замечаниям правительства, подготовлена его новая редакция, в которой предлагается разделить сельский туризм и агротуризм», — заявил Патрушев.

В настоящее время Минсельхоз совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти готовит проект официального отзыва на новую редакцию законопроекта, указал он.