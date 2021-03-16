Пенза, , 10:06 — REGNUM В Пензенской области с начала пандемии жертвами коронавируса, по информации на 16 марта, стали 478 человек. За сутки скончались еще четыре пациента. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

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Среди погибших — двое мужчин и двое женщин в возрасте от 63 до 72 лет. Лечение пациентов осложняли обострившиеся сопутствующие патологии. Причина смертей — коронавирусная инфекция, осложненная пневмонией.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области сняты ограничения на работу учреждений общественного питания. Соответствующие изменения в постановление о режиме повышенной готовности внес губернатор Иван Белозерцев 15 марта.

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