Лос-Анджелес, США, , 10:04 — REGNUM В США на 70 году жизни скончался убийца Рональд Дефео, по мотивам истории преступления которого был снят хоррор «Ужас Амитивилля». Об этом 16 марта сообщает портал Comicbook.

Дефео умер 12 марта 2021 года, в тюрьме строгого режима Салливан, расположенной в штате США Нью-Йорк. Причина смерти пока не установлена. Отмечается, что он не дождался условно-досрочного освобождения, которое должно было состояться в июле 2021-го.

Напомним, 13 ноября 1974 года Рональд Дефео убил своих отца, мать, двух сестёр и двух братьев. Впоследствии он не смог объяснить свои мотивы. Несмотря на присутствие в деле множества странных моментов суд признал его вменяемым и виновным в преступлении, приговорив к 150 годам тюремного заключения.

Впоследствии семья, которая купила дом, ранее принадлежащий семье Дефео, рассказывала журналистам о странных событиях, которые происходили в этом здании. Премьера картины «Ужас Амитивилля» режиссёра Эндрю Дугласа состоялась 15 апреля 2005 года.

Читайте ранее в этом сюжете: «Инстинкт убийцы»: опубликован новый тизер-трейлер фильма «Круэлла»