Соледар, ДНР, 16 марта 2021, 10:05 — REGNUM Украинские формирования за сутки четыре раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 28 единиц боеприпасов. Об этом 16 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
Так, на донецком и мариупольском направлениях ВСУ применили вооружение БТР, гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также снайперское оружие.
Жертв среди мирного населения удалось избежать, информация о разрушениях уточняется.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ДНР Денис Пушилин проинспектировал занятия по боевой подготовке на военном полигоне в районе Горловки.
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