Соледар, ДНР, , 10:05 — REGNUM Украинские формирования за сутки четыре раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 28 единиц боеприпасов. Об этом 16 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Так, на донецком и мариупольском направлениях ВСУ применили вооружение БТР, гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также снайперское оружие.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/насёленные пункты: Жабуньки, Александровка, Саханка, Ленинское», — сказано в сообщении.

Жертв среди мирного населения удалось избежать, информация о разрушениях уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ДНР Денис Пушилин проинспектировал занятия по боевой подготовке на военном полигоне в районе Горловки.

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