Соединённые Штаты Америки, , 10:03 — REGNUM Подполковника Евгения Виндмана, который был уволен из Совета национальной безопасности при Белом доме (СНБ) бывшим президентом США Дональдом Трампом, ждёт повышение. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на несколько источники, знакомых с ситуацией.

Издание напоминает, что брат-близнец Виндмана, Алекс Виндман, был свидетелем в процессе импичмента Трампа и обвинил главу государства в давлении на украинского президента, чтобы добыть компромат на тогдашнего кандидата в президента США Джозефа Байдена.

Алекс Виндман решил уволиться из армии в июле 2020 года. А Евгений Виндман, который был старшим чиновником по этике в Совете национальной безопасности и заместителем юрисконсульта с июля 2018 года по февраль 2020 года, остался в армии. Оба брата были уволены из СНБ год назад Трампом, вывезены в сопровождении охраны из Белого дома и отправлены на работу обратно в Пентагон.

По данным собеседников газеты, Евгений Виндман сейчас находится в списке на повышение до звания полковника. Этот список был одобрен Белым домом и направляется в Сенат для официального подтверждения. Ожидается, что он будет обнародован 16 марта.

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Как сообщало ИА REGNUM, бывший президент США Дональд Трамп стал единственным президентом США, который дважды подвергался процедуре импичмента, при этом второй раз уже после того, как покинул пост главы государства. В первый раз демократы предприняли попытку организации импичмента Трампу в 2019 году. Американскому лидеру было предъявлено обвинение сразу по двум пунктам: в превышении полномочий и воспрепятствовании Конгрессу. Нижняя палата утвердила обвинения, однако Сенат оправдал Трампа в начале 2020 года.