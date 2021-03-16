Улан-Удэ, , 10:02 — REGNUM В Бурятии практически ежесуточно продолжают регистрироваться летальные случаи среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за минувшие сутки от COVID-19 скончались ещё два человека.

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Таким образом, всего за время пандемии жертвами коронавируса стали 743 пациента. Общее число носителей, тем временем, достигло 35 149. Из них к настоящему времени от COVID-19 излечились 33 149 человек.

В стационарах на лечении остаются 666 пациентов. 74 тяжёлых больных находятся в реанимации, из них 39 подключены к аппаратам ИВЛ. В амбулаторном режиме лечатся ещё 591 человек.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 918 коек, занято — 666, свободно — 252 койки. Занятость коечного фонда составляет 72,5%», — отметили в оперштабе.