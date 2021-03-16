Кемерово, , 10:02 — REGNUM Кемеровская область попала в топ-10 регионов России со вкусным школьным питанием. Об этом сообщается на сайте Российского движения школьников. Рейтинг составлялся в рамках проекта «Шеф в школе». Интернет-опрос проходил с 4 февраля по 4 марта среди более 2,2 тыс. школьников с 1 по 11 классы из 85 субъектов РФ, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Уточняется, что школьники более всего остались довольны организацией питания в Ростовской, Самарской, Вологодской, Амурской, Кемеровской и Саратовской областях, а также Кабардино-Балкарии, Крыму, Санкт-Петербурге и Мордовии.

Во «невкусный топ-10» входят Челябинская, Тюменская, Тамбовская, Новосибирская, Свердловская и Пензенская области, а также Чувашия, Красноярский и Алтайский края, Удмуртия.

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Участники опроса оценивали по пятибалльной шкале уровень чистоты в столовой, интерьер, разнообразие меню, насколько оно отвечает предпочтениям ребёнка и уважительность общения сотрудников.