Ставрополь, , 10:01 — REGNUM В Ставропольском крае начались выплаты денежных пособий для граждан, которые входят в категорию «дети войны». Получателями пособий в размере 5 тыс. рублей станут около 136 тыс. жителей края, сообщили в пресс-службе губернатора субъекта. Выплаты будут произведены до 1 апреля.

Денежное пособие, которое своим указом учредил глава Ставрополья Владимир Владимиров в 2018 году, полагается всем ставропольчанам, которые не достигли совершеннолетия на 3 сентября 1945 года и постоянно проживают в Ставропольском крае.

Отметим, денежное пособие является региональной выплатой. На эти цели в 2020 году, в частности, было выделено из краевого бюджета 730 млн рублей. Помимо этой поддержки дети войны имеют право на другие льготы, предусмотренные законодательством РФ и Ставропольского края.

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