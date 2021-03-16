Санкт-Петербург, , 10:04 — REGNUM В Санкт-Петербурге задержали двух молодых уроженцев Владикавказа, которые целую неделю терроризировали микрофинансовые организации города на Неве. Об этом 16 марта сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В понедельник, 15 марта, злоумышленники совершили сразу три налета на микрофинансовые организации, расположенные в разных районах города. Первое ограбление было совершено в 09:20 мск в Приморском районе. В помещение на улице Уточкина зашел мужчина и под угрозой ножа похитил около 20 тыс. рублей.

Затем около 15:30 мск на улице Ефимова в центре города злоумышленник, угрожая предметом, похожим на пистолет, забрал у сотрудников отделения банка около 5 тыс. рублей. Спустя еще два часа мужчина, вооруженный пистолетом, совершил нападение на офис микрофинансовой организации, расположенной на проспекте Маршала Жукова на юго-западе Петербурга. Материальный ущерб составил 2 тыс. рублей.

«В ходе мероприятий «по горячим следам» оперативники уголовного розыска УМВД России по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга установили, что все три нападения были совершены одним человеком», — уточнила Ирина Волк.

Кроме того выяснилось, что злоумышленника уже разыскивают за аналогичное преступление, совершенное 11 марта. В тот день мужчина вместе с напарником ограбил микрофинансовую организацию на Сенной площади. Урожая предметом, похожим на нож, они смоги заполучить 50 тыс. рублей.

«Следственными органами полиции было возбуждено уголовное дело по статье 146 УК РФ «Разбой», — отметила официальный представитель МВД.

Оперативникам удалось выйти на след преступников, оба оказались 22-летними уроженцами Владикавказа, которые проживали в городе Мурино Всеволожского района Ленинградской области.

«В настоящее время сообщники доставлены в территориальный отдел полиции для проведения процессуальных действий», — подытожила Ирина Волк.