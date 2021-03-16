Пули-Хумри, Афганистан, , 10:04 — REGNUM В результате нападения вооруженных лиц на автобус в Афганистане, в котором находились преподаватели и студенты университета, были убиты два человека и еще шестеро — ранены. Об этом 16 марта сообщает телеканал TOLOnews со ссылкой на источники в полиции.

По данным источников, нападение было совершено утром 16 марта на окраине города Пули-Хумри, являющегося центром провинции Баглан.

«В автобусе находилось около 25 преподавателей и студентов», — рассказали в полиции.

При этом отмечается, что при нападении были убиты студент и водитель транспортного средства.

Также отмечается, что полиция штата Баглан обвинила в нападении радикальное исламистское движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как сообщало ИА REGNUM, 15 марта стало известно, что не менее 15 человек пострадали в результате взрыва в центре Кабула