Москва, , 10:00 — REGNUM В правительстве России запланировали освоение не менее 13 млн гектаров сельхозземель за ближайшие 10 лет. Об этом 16 марта заявил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев в ходе встречи с депутатами Госдумы в рамках подготовки к ежегодному отчету правительства РФ.

«Рассчитываем, что таким документом станет как раз новая госпрограмма. К её реализации, по планам, мы должны приступить с 2022 года», — заявил Патрушев.

«В соответствии с проектом, предусмотрено введение в оборот за 10 лет не менее 13 млн гектаров сельхозземель. Кроме того, планируем сократить износ мелиоративных систем с 78% до 30%», — указал он.

Общий объём финансирования за 10 лет, по его словам, должен составить порядка 754 млрд рублей, из которых около 539 млрд составят средства федерального бюджета.

«Уважаемые депутаты, хотел бы обратиться к вам с просьбой поддержать данную госпрограмму. Она очень важна для дальнейшего развития всей отрасли агропромышленного комплекса», — добавил министр.