Москва, , 09:59 — REGNUM Коснувшись психологической отметки $70 за баррель в начале недели, нефть марки Brent перешла к нисходящей коррекции, которая протекает в умеренном режиме, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«Сегодня, 16 марта, в ходе утренних торгов нефтяные цены сохраняют медвежий уклон, пытаясь ухватиться за уровень $68, утрата которого откроет путь к поддержке в виде 20-дневной скользящей средней на отметке $65,60.

Попытки возобновления роста фьючерсов не увенчались успехом, что неудивительно, учитывая волну беспокойства, которую подняла Европа. Целый ряд европейских стран отказались от использования вакцины AstraZeneca после сообщений о выявленных осложнениях после вакцинации.

Причем это произошло в момент, когда страны Старого Света одна за другой объявляют о начале третьей волны эпидемии. Италия, Австрия, Германия и Франция столкнулись с резким ростом числа заболевших.

Вс` это подрывает перспективы восстановления потребления в регионе, на который приходится пятая часть мирового спроса на нефть.

Также трейдеры осторожничают, опасаясь, что сегодня API сообщит об очередном росте запасов нефти вследствие недавних заморозков в Техасе.

С другой стороны, Brent удается воздерживаться от более глубокого отката благодаря оптимизму, преобладающему на фондовых площадках в ожидании двухдневного заседания Федрезерва, которое стартует сегодня.

С технической точки зрения не исключено вариант, при котором нефть может вернуться к росту и превысить уровень $70.

Но дальнейшее усугубление ситуации с вирусом в Европе и рост запасов черного золота в Штатах в сочетании с крепким долларом могут отправить фьючерсы в противоположном направлении», — считает эксперт.

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