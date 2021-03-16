Рыбинск, Ярославская область, 16 марта, 2021, 09:59 — ИА Регнум. 15 марта в Рыбинске Ярославской области на Волге откололась льдина, на которой остались два человека. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Ярославской области.

МЧС России по ЯО Спасение рыбаков

Сообщение поступило в 16:25 от единой дежурно-диспетчерской службы. Уже в 16:50 рыбаки вновь вернулись на «большую землю». Теперь их ждёт штраф.

«Нахождение на льду в данном месте запрещено всегда вне зависимости от погодных условий, температуры воздуха и толщины льда. Статья 14 закона Ярославской области N 100-з «Об административных правонарушениях» предусматривает наказание за выход людей на лед в запрещенных местах. Несоблюдение закона влечет за собой предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере 3 тысяч рублей», — рассказали в МЧС.

В спасательной операции участвовало 17 человек и 7 единиц техники.