Москва, , 09:58 — REGNUM Прогнозы, согласно которым уже в 2021 году ВВП США вырастет на 8%, выглядят довольно оптимистичными, так как Америка — это одна из наиболее пострадавших от пандемии стран. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 марта заявила главный редактор Investing.com (Россия) Анастасия Кошелева.

«Говоря об этапах восстановления, стоит учитывать, в первую очередь, темпы вакцинации в стране и результаты от принятых мер против распространения COVID-19. После мирового снижения экономической активности в прошлом году эксперты ожидают полного ее восстановления в 2021—2022 годах, это наиболее реалистичные ожидания, — сказала Кошелева. — Одним из ключевых показателей роста экономической активности и стабильности бизнеса является уровень занятости населения после высоких показателей безработицы в США в 2020 году. Многое, как мы понимаем, сейчас напрямую зависит от мер по выводу из карантинных ограничений. Еще один критерий для быстрого роста ВВП в США — увеличение объема инвестиций с помощью восстановления корпоративных прибылей».

Как подчеркнула эксперт, если же говорить про менее оптимистичные варианты развития событий, то полное восстановление экономики США можно прогнозировать в 2022—2025 годах.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Екатерина Новикова призвала не ждать 8-процентного роста экономики США в 2021 году.

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