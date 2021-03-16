Вашингтон, , 09:58 — REGNUM В США сенатор-республиканец Митт Ромни предложил способ бойкотировать зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине и не отправлять в КНР зрителей и американские делегации. Об этом сообщает The New York Times.

«Если мы не должны запрещать участвовать спортсменам, как мы должны выразить неприятие злодеяний Китая? Правильный ответ — это экономический и дипломатический бойкот Олимпиады в Пекине», — сказал Ромни.

Сенатор призвал президента США Джо Байдена вместо отправки традиционных делегаций дипломатов и сотрудников Белого Дома пригласить в Пекин «китайских диссидентов, религиозных лидеров и представителей этнических меньшинств представлять США».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Олимпийский комитет США не поддержал идею бойкота Олимпийских игр 2022 года в Пекине и посчитал подобный отказ от участия неэффективным.

По словам главы НОК США Сьюзан Лайонс, многих беспокоит ситуация с соблюдением прав человека в Китае, а некоторые даже призывают к бойкоту Игр. Такие действия только вредят спортсменам, которые посвятили всю жизнь тренировкам ради возможности выступить за свою страну. Проблемы, с которыми связаны подобные призывы, следует решать «на уровне властей».

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