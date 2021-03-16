Саратов, , 10:05 — REGNUM В Саратовской области общее число заболевших COVID-19, по информации на 16 марта, составляет 52 370 человек, за сутки выявлено 165 новых случаев заражения. Накануне заболели 166 человек. Выздоровели с начала пандемии 47 149 пациентов, или 90%, за сутки — 170 человек. Всего скончались 725 саратовцев. В стационарах и на дому лечатся 3229 человек, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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В Саратове за минувший день подтверждены 102 новых случая, в Энгельсском районе — 19, остальные — в других муниципалитетах области. У 84 пациентов из числа заболевших за сутки выявлена пневмония.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области с 17 марта возобновляется деятельность круглогодичных санитарно-оздоровительных детских лагерей при условии соблюдения всех требований.

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