Челябинск, , 09:57 — REGNUM Вагоны с углём могли сойти с рельсов в Челябинской области из-за излома рельса. Таковы предварительные данные, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

В результате аварии оказались повреждёнными два пути — чётный и нечётный. Выясняются причины инцидента.

Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла на 1978-м километре на перегоне Сыростан — Хребет. С рельсов сошли 17 вагонов. Четыре пассажирских поезда были задержаны, а два пригородных отменили.

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