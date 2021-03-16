Ташкент, , 09:56 — REGNUM В узбекистанском учебном центре «Чаубатия» прошли узбекистанско-индийские военные учения «Дружба — II». Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций министерстве обороны Узбекистана.

Военнослужащие отработали навыки работы в парах в ближнем бою. Кроме того, в условиях лесистой местности бойцы отработали поиск, обнаружение и уничтожение условного противника.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре военнослужащие России и Узбекистана провели совместные тактико-специальные учения по освобождению населенного пункта от террористов.

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