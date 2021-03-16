Джакарта, , 09:56 — REGNUM Министерство иностранных дел Индонезии объявило, что 3889 индонезийских граждан пострадали из-за коронавируса за рубежом, сообщает Kompas.

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За сутки было зарегистрировано ещё 33 случая заражения коронавирусом среди индонезийских граждан в шести странах. Новые случаи заражения выявили в Нидерландах, Франции, США, Финляндии, Катаре и Иордании.

Один гражданин Индонезии скончался от COVID-19 в Соединенных Штатах. 716 индонезийских граждан проходят лечение за границей.

Как сообщало ИА REGNUM, в министерстве здравоохранения Индонезии заявили, что нацелены привить от коронавируса 173 160 индонезийских паломников.

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