Москва, , 09:55 — REGNUM Планы правительства Москвы по привлечению именно облигационного займа, а не банковского кредита, имеют преимущества, сообщила ИА REGNUM доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова и кафедры финансов, кредитно-банковского дела и аудита Московской международной высшей школы бизнеса «МИРБИС» Татьяна Ващенко.

По её словам, всегда «один из первоочередных вопросов — где взять деньги».

«Инфраструктурные облигации — современный инструмент финансирования, обладающий несомненными преимуществами для обеих сторон — как эмитента, так и инвестора. С одной стороны, облигации обходятся дешевле обычного кредита, прежде всего, как раз из-за более длительного срока. С другой — доходность по ним выше банковских депозитов (если брать надежные банки, с сопоставимым уровнем риска). По уже размещенным инфраструктурным займам доходность сейчас составляет от 5,5 до 9%, а по обычным банковским депозитам около 5%», — пояснила Ващенко.

При этом риск по облигациям будет пониженным, отметила эксперт, «поскольку государство, на территории которого находится строящийся объект, как правило, предоставляет по ним дополнительные гарантии».