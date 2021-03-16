Хабаровск, , 10:05 — REGNUM В Хабаровском крае на сохранение поголовья северных оленей выделено 1,4 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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В 2021 году деньги получат три северных района края: Охотский, Аяно-Майский и Тугуро-Чумиканский. Средства потратят на заготовку кормов, увеличение поголовья северных оленей, приобретение ветпрепаратов, техники, запчастей, ГСМ и другое.

Господдержка осуществляется на условиях софинансирования муниципальных программ: 70% из средств краевого бюджета и 30% — из муниципального.

Численность поголовья северных оленей в регионе на начало года составляла 4534 животных. Наибольшее поголовье северных оленей содержится в Охотском районе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ямало-Ненецком автономном округе гибнут олени.