Воронеж, , 09:55 — REGNUM Воронежские власти рассчитывают на помощь частного бизнеса в создании приютов для безнадзорных животных. Меры, которые позволят стимулировать интерес предпринимателей к этой сфере, поручил проработать губернатор Александр Гусев на совещании 15 марта, сообщили в пресс-службе правительства региона.

С 1 января 2020 года содержание отловленных безнадзорных животных допускается только в специальных приютах, однако в регионе приютов нет. В Воронеже вот уже несколько лет обещают построить такой приют. Пока известно, что определен земельный участок, объявлен конкурс на разработку проектно-сметной документации. Также участки под приюты отобраны в Борисоглебске, Нововоронеже, в Павловском и Россошанском муниципальных районах.

Вице-мэр Воронежа Людмила Бородина выступила с предложениями по стимулированию частного бизнеса к строительству приютов — например, в виде выделения грантов, предоставления участков, заключении долгосрочных контактов. Данные предложения глава региона поручил проработать. Он также дал поручение проанализировать ситуацию с безнадзорными животными во всех районах области, определить проблемные территории и готовность на местном уровне решать проблему в случае обострения.

Проблема безнадзорных животных в Воронежской области, как и во многих регионах, стоит крайне остро, при том что с 2018 года на это направление ежегодно выделяется 20 млн рублей. Систематически появляются сообщения о стаях агрессивных собак, немало случаев нападений на домашних животных и на людей. Так, в феврале 2020 года стая бродячих собак набросилась на школьницу на улице Циолковского. Однако пока все меры, которые предпринимаются властями — это отлов, стерилизация и чипирование, а затем животных отпускают.