Киев, , 09:55 — REGNUM За минувшие сутки на Украине выявили 9642 случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщила 16 марта пресс-служба министерства здравоохранения Украины.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: беспрецедентные потери от COVID-19 — трансляция»

По данным министерства, за сутки в стране госпитализировали 2005 человек с COVID-19, 264 пациента скончались из-за последствий, вызванных болезнью.

Наибольшее количество заражений выявлено во Львовской области и в Киеве — 1065 и 999 случаев соответственно.

За всё время пандемии на Украине подтвердили 1 млн 477 190 случаев заражения, 28 697 случаев завершились летальным исходом, 62 083 человек получили по одной дозе вакцины против COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что в стране могут ввести жёсткий карантин, если в 50−70% областей показатели заболеваемости будут соответствовать «красной» зоне адаптивного карантине.

Читайте ранее в этом сюжете: Минздрав Украины назвал условия введения жёсткого карантина в стране