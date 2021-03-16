Пермь, , 09:54 — REGNUM С бывшего жителя Пермского края в счет долга по алиментам взыскано 500 тыс. рублей, выигранные в телешоу, сообщает УФССП по Прикамью.

В производстве судебных приставов находится несколько исполнительных листов в отношении 39-летнего гражданина. За ним числятся долги по кредитам, налогам и штрафам на общую сумму более 2 млн рублей.

Кроме того, с 2017 года мужчина обязан выплачивать алименты на содержание дочери 2008 года рождения, которая с матерью проживает на территории Пермского края. Долг по алиментам составлял почти 500 тыс. рублей. В 2020 году нерадивый отец перечислил своему ребенку только 2,5 тысячи рублей, растянув их на пять платежей. Известно, что дочь должника серьезно больна и нуждается в постоянном лечении.

У мужчины отсутствовало имущество, на которое можно было наложить взыскание. По месту регистрации (в селе Молёбка Кишертского района Пермского края) неплательщик не проживал. Как выяснилось, мужчина переехал в Краснодарский край, но его точный адрес установить не удалось.

Сдвинуть дело с мертвой точки помогла взыскательница алиментов. Женщина сообщила приставам, что видела по телевизору экс-супруга, он принял участие в телешоу и выиграл крупный приз. Ответ федерального канала на запрос подтвердил эту информацию.

Счастливый победитель планировал потратить выигрыш на строительство дома в теплых краях. Однако этим планам не суждено было сбыться. Приставы наложили взыскание на выигранные денежные средства. В настоящее время они полностью перечислены экс-супруге должника.

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