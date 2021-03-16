Варшава, , 09:53 — REGNUM Власти столицы Польши приняли решение построить третью линию метро. Об этом сообщил мэр Варшавы Рафал Тшасковский журналистам Polskie Radio.

По его словам, в четверг, 18 марта, горсовет примет решение о выделении денег на первый этап работ.

Он отметил, что на первом этапе новая ветка свяжет район Прага-Юг с центром столицы, а в конечном итоге также с районами Ахота и Макота. Новая линия будет проходить через узловую станцию «Национальный стадион», которая является в Варшаве ключевой — она соединяет две действующие ветки.

По его словам, построить первые шесть станций и начать работу третьей ветки планируют до 2028 года. В ближайшее время должны начаться подготовительные работы к осуществлению данных планов.