Берлин, , 10:01 — REGNUM Немецкое тюнинг-ателье Opus представило более мощную версию спортивного купе Mercedes-AMG GT Black Series. Об этом сообщается на сайте TuningBlog.

Мощность двигателя модели была увеличена до 1111 л. с. Стоит отметить, что мощность самой первой версии GT составляла 456 лошадиных сил. Black Series является более производительным гиперкаром, чем модель AMG One. При этом машина остается заднеприводной.

Тюнеры Opus также предлагают покупателям версии GT с менее мощным движком. За меньшую плату можно приобрести автомобиль с движком на 1001, 920 и 825 л. с. Отмечается, что для увеличения производительности до 825 «лошадей» достаточно всего лишь перенастроить электронику мотора V8. А во всех остальных случаях необходимо установить модернизированные турбокомпрессоры, кованные поршни, а также более прочные шатуны и иную топливную систему.

Ранее главный операционный директор Mercedes-Benz Маркус Шафер сообщил, что компания планирует создать электромобиль C-Class нового поколения на базе новой платформы MMA, предназначенной исключительно для электрокаров.

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