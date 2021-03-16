Тбилиси, , 10:05 — REGNUM Министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе пока не будет прививаться вакциной от COVID-19, так как это не предусмотрено планом вакцинации. Об этом глава минздрава рассказала в эфире телеканала Imedi.

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«Сделаю прививку тогда, когда будет положено по программе вакцинации», — сказала Тикарадзе, отвечая на вопрос журналиста.

Глава минздрава не исключила, что может сделать прививку раньше, если это потребуется для мотивации жителей страны пройти вакцинацию.

Напомним, в Грузии массовая вакцинация стартовала 15 марта. В страну доставили 43 200 доз вакцины, произведенной компанией AstraZeneca. Первыми прививки сделали заместитель главы Национального центра контроля заболеваний Паата Имнадзе, а также медицинский директор Тбилисской инфекционной больницы Марина Эзугбая.

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