Самара, , 09:59 — REGNUM Ракетные комплексы, реактивные системы залпового огня и другая военная техника были доставлены в Самару для участия в параде Победы. Об этом 15 марта сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Сообщается, что военная техника прибыла в Самару из Оренбургской области. Она будет участвовать в военном параде в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Танки, ракетные комплексы «Искандер-М», боевые машины пехоты, гаубицы, системы залпового огня «Ураган» и другую технику в настоящее время разгружают с платформ на железной дороги. Перевозить ее будут на тралах, чтобы не повредить асфальт.

«В День Победы по площади Куйбышева также продемонстрируют бронированные автомобили «Тигр-СпН», бронетранспортеры БТР-82А, пикапы УАЗ «Патриот», зенитно-ракетные комплексы С-300 и реактивные системы залпового огня БМ-21 «Торнадо-Г». Всего в параде будет задействовано свыше 40 единиц боевой техники», — сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области почтили память участников Сталинградской битвы.

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