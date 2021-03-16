Томск, , 09:53 — REGNUM В 2021 году Томская область направит 2,2 млрд рублей на лечение онкологических заболеваний. Это на 11% больше, чем в 2020 году, сообщили ИА REGNUM в администрации региона.

Средства, выделенные из бюджета Томского ФОМС, пойдут на оказание онкологической помощи в условиях круглосуточного и дневного стационара.

По словам директора территориального ФОМС Алексея Рудко, эти деньги дают возможность обеспечивать пациентов эффективными противоопухолевыми препаратами, применять дорогостоящие схемы комбинированной терапии.

«При этом всё назначенное лечение проводится по полису ОМС бесплатно для пациента», — отметил Рудко.

Напомним, в Томской области в 2020 году онкологическую помощь получили свыше 5 тыс. человек. Это 16 484 госпитализации на общую сумму 1,98 млрд рублей. Высокотехнологичную помощь по профилю «онкология» в медучреждениях региона получили 528 человек. На эти цели было направлено 78,5 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тверской области на базе Вышневолоцкой центральной районной больницы будет создан Центр амбулаторной онкологической помощи.

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