Москва, 16 марта, 2021, 09:52 — ИА Регнум. Рост цен на горюче-смазочные материалы и минеральные удобрения вызывает озабоченность правительства России. Об этом 16 марта заявил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев в ходе встречи с депутатами Госдумы в рамках подготовки к ежегодному отчету правительства РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Заправка на АЗС

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«С учётом ситуации, на особом контроле на сегодняшний день цены на ГСМ и минеральные удобрения», — заявил Патрушев.

«Как вы знаете, по этим позициям есть определённый рост, и мы надеемся, что, несмотря на это, аграрии будут обеспечены и горюче-смазочными материалами, и, самое главное, минеральными удобрениями в полном объёме — и по необходимой для них цене», — указал он.

В связи с этим Патрушев попросил депутатов Госдумы держать в поле зрения депутатского надзора цены на указанные ресурсы.