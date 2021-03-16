Ярославль, 16 марта, 2021, 09:52 — ИА Регнум. В Ярославской области в 2021 году стоимость проезда в пригородных поездах выросла на 3,6% — с 3 рублей 30 копеек до 3 рублей 42 копеек за километр проезда. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте ЖКХ и регулирования тарифов Ярославской области.

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Как пояснили в департаменте, рост стоимости проезда не превышает индекс роста потребительских цен на 2021 год.

Тариф для населения ниже экономически обоснованного тарифа на 2021 год. Разницу компенсирует бюджет Ярославской области. Реальная стоимость проезда составляет 9 рублей 6 копеек за пассажирокилометр.

При этом экономически обоснованный тариф на 2021 год снизился по сравнению с 2020 годом, когда он составлял 9 рублей 68 копеек. Власти объясняют это снижением пассажиропотока, что привело к росту себестоимости перевозки пассажиров в прошлом году.

«В 2020 году произошло резкое падение пассажирооборота, вызванное ограничительными мерами, связанными с пандемией. С учетом снижения пассажирооборота экономически обоснованный тариф на 2020 год был установлен в размере 9,68 руб. за 1 пасс.-км. На 2021 год региональным транспортным заказом не предусмотрено снижение объемов транспортной работы. Сохранены все маршруты», — сообщили в департаменте.

Железнодорожники планируют, что пассажирооборот по сравнению с 2020 годом в 2021 году вырастет на 14,5%.