Казань, , 09:56 — REGNUM В Татарии один из крупных агрохолдингов с 2022 года приступит к выпуску элитных семян пшеницы, гороха и ячменя. Для этого в республике будет создано семеноводческое хозяйство. Об этом заявил гендиректор УК «Август-Агро» Айдар Галяутдинов.

Семеноводческое хозяйство запланировали создать на базе агрофирмы «Август-Тюлячи». С 2022 года здесь начнут производить порядка 15 тыс. тонн высокорепродуктивных семян пшеницы, ячменя и гороха. В настоящее время идет обеспечение предприятия необходимой инфраструктурой и сельхозтехникой, уточнил руководитель компании.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Татарии засеяли озимыми культурами порядка 552 тыс. гектар. Министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров отмечает хорошее состояние и благоприятную сложившуюся обстановку для озимых.

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