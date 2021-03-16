Махачкала, , 09:51 — REGNUM В Дагестане возобновили работу мечети и храмы. Запрет на их посещение верующими был введен из-за пандемии коронавируса. В связи с улучшением эпидемиологической ситуации в регионе управление Роспотребнадзора сочло возможным снять запрет на работу культовых учреждений, сообщили в ведомстве.

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По словам представителя санитарного управления, работа храмов и мечетей разрешена при обязательном условии соблюдения масочного режима, дистанцирования и дезинфекции помещений.

Как сообщало ИА REGNUM, в Дагестане запрет на посещение мечетей и храмов вводился дважды. Первый раз культовые учреждения закрыли весной 2020 года, позже запрет был снят в связи с улучшением эпидситуации в летний период. Второй раз мечети закрыли для массовых мероприятий в декабре 2020 года, когда ситуация с коронавирусом вновь осложнилась.

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