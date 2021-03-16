Владивосток, , 09:55 — REGNUM В посёлке Новый, находящемся в Надеждинском районе Приморского края, у домашних свиней выявили заражение вирусом африканской чумы свиней (АЧС). Об этом 16 марта сообщает региональное управление Россельхознадзора.

«Протоколом Приморской межобластной ветеринарной лаборатории Россельхознадзора от 16 марта 2021 года подтвержден случай заболевания вирусом африканской чумы свиней (АЧС) в хозяйстве на территории поселка Новый Надеждинского района», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что ДНК вируса АЧС были обнаружены в исследованных образцах патологического материала трупов пяти домашний свиней.

Кроме того, напоминается, что вирус АЧС приводит к гибели свиней, включая диких кабанов, но для человека не опасен.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Забайкалье, где выявлена африканская чума свиней (АЧС), отчуждены животные, которых растили в 59 личных подсобных хозяйствах.