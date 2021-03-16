Екатеринбург, , 09:52 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил рабочую группу по вопросам реновации. Документ размещён на портале правовой информации региона.

Главой группы стал первый вице-губернатор Александр Высокинский, а его заместителями назначили областного министра строительства Михаила Волкова и вице-губернатора Сергея Швиндта.

Группа займётся вопросом реализации механизма комплексного развития территории на территории региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге уже назвали микрорайоны, где в первую очередь пройдёт реновация.

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге назвали микрорайоны, где пройдёт реновация