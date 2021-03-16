Екатеринбург, 16 марта 2021, 09:52 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил рабочую группу по вопросам реновации. Документ размещён на портале правовой информации региона.
Главой группы стал первый вице-губернатор Александр Высокинский, а его заместителями назначили областного министра строительства Михаила Волкова и вице-губернатора Сергея Швиндта.
Группа займётся вопросом реализации механизма комплексного развития территории на территории региона.
Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге уже назвали микрорайоны, где в первую очередь пройдёт реновация.
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