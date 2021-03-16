Горно-Алтайск, , 09:46 — REGNUM В Республике Алтай объявлено о начале клещевого сезона. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, за несколько тёплых дней марта на южных склонах гор проснулись клещи и уже успели атаковать людей.

«С укусом переносчика обратилась к медикам туристка из Новосибирска, которая исследовать свой трофей в республике не стала, а повезла клеща домой. Что ж, клещевой сезон открыт!» — отметили в управлении.

Между тем, на территории большинства районов всё ещё лежит снег. Основные противоклещевые мероприятия, в частности, обработка мест массового посещения людей, стартуют после того, как растает снег. Пока же жителей призвали успеть сделать вакцинацию от клещевого энцефалита.

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