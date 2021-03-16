Калуга, 16 марта, 2021, 10:37 — ИА Регнум. В Калужской области общая заболеваемость у педагогических работников составляет 3,6%, заявил на заседании регионального штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции заместитель министра образования и науки региона Денис Зубов, сообщает 16 марта корреспондент ИА REGNUM.

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На дистанционное обучение переведены шесть классов в пяти школах области. Из них на карантине по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией находятся пять классов в четырёх школах региона.

Охват тестированием новой коронавирусной инфекции в Калужской области составляет 217 на 100 тысяч населения. С начала пандемии обследовано свыше 500 тысяч человек.