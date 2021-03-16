Вашингтон, , 09:43 — REGNUM В сеть «утекла» информацию о контенте шестого сезона многопользовательской игры Fortnite. Об этом 16 марта сообщает портал Comicbook.

Пользователь Twitter Mang0e_ сообщил, что, по имеющейся у него информации, управляемые искусственным интеллектом игры волки, которые должны появиться в шестом сезоне Fortnite, будут представлять собой «наземных животных». Он добавил, что волки будут иметь хороший слух, из-за чего геймеры не смогут легко к ним подкрасться.

https://twitter.com/Mang0e_/status/1371258622341115904

Напомним, старт шестого сезона Fortnite запланирован на 16 марта 2021 года. В конце пятого сезона в игре начнётся ивент (внутриигровое событие) Zero Crisis Finale.

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