Москва, , 09:43 — REGNUM Средства на поддержку сельхозтоваропроизводителей выделены и теперь нужно проследить, чтобы эти деньги дошли до получателей в регионах. Об этом 16 марта заявил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев на встрече с депутатами Госдумы комитета по сельскому хозяйству.

«На развитие АПК и сельских территорий предусмотрено чуть более 287 млрд рублей. Средства эти предназначены для сельхозтоваропроизводителей. И сразу же отмечу, что они были ещё в прошлом году, в декабре, отправлены в регионы», — заявил Патрушев.

«Постоянно контролируем их доведение до аграриев. И пользуясь случаем, конечно, хотел бы вас попросить, уважаемые депутаты, в своих регионах также по возможности обозначать эту тему и высокую значимость своевременного доведения финансовых ресурсов до их конечных получателей», — продолжил он.