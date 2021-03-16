Саратов, , 09:43 — REGNUM В Саратовской области с 17 марта возобновляется деятельность круглогодичных санитарно-оздоровительных детских лагерей при условии соблюдения всех требований. Соответствующее постановление подписал председатель регионального правительства Роман Бусаргин.

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Сотрудникам областных детских лагерей разрешены прием и размещение клиентов при строгом соблюдении санитарных требований и прохождения тестирований на COVID-19 перед каждой санаторно-оздоровительной сменой, говорится в документе.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области оперативный штаб по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции 15 марта обсуждал снятие ограничений на работу санаторно-оздоровительных детских лагерей круглогодичного действия.

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