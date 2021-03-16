Москва, , 09:42 — REGNUM В России может появиться фонд отечественного онлайн-контента. Его планируется создать по аналогии с Фондом кино для поддержки создателей профессионального видеоконтента. Об этом 16 марта сообщает РБК со ссылкой на источники.

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«Фонд кино занимается поддержкой контента, который выходит в прокат в кинотеатрах, механизма поддержки онлайн-контента, у которого своя специфика, сейчас нет, — пояснил собеседник издания.

По его словам, на интернет-площадках количество российского контента увеличивается естественным образом, в том числе на это повлияла и пандемия, а государственная поддержка поможет ускорить этот процесс.

Среди вариантов господдержки рассматривается софинансирование производства контента, однако конкретные условия пока не установлены, пишет издание. Отмечается, что на субсидии от фонда могут рассчитывать создатели профессионального видеоконтента. Объём будущего фонда и его источники также пока не определены.

Представитель аппарата вице-премьера Дмитрия Чернышенко подтвердил, что идея создания подобного фонда существует. В Минцифры РФ указали на необходимость поддержки российского аудиовизуального контента, но подчеркнули, что говорить о деталях пока преждевременно.

Как сообщало ИА REGNUM, Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии был создан в январе 1995 года. В 2010 году работа фонда и его задачи были серьёзно уточнены. Его основными целями является развитие отечественного кинопроизводства, повышение конкурентоспособности российского кино и обеспечение условий для создания качественных фильмов.

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