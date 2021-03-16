Уфа, , 09:44 — REGNUM 120 случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Башкирии. Об этом 16 марта сообщает пресс-служба администрации главы республики.

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Сообщается, что всего в регионе было выявлено 30 679 случаев заражения этим вирусом. При этом справились с ним 24 992 человека, в том числе 125 человек выздоровели за минувшие 24 часа. В больницах продолжают лечение 301 пациент с COVID-19, а 5067 человек получают лечение на дому.

Отмечается, что за минувшие сутки в республике была констатирована смерть двух пациентов с COVID-19. Всего же скончались в регионе 319 таких пациентов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 15 марта в республике выявили 125 носителей коронавируса.

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