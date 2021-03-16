Пхеньян, , 09:44 — REGNUM Запрет выходить в город 16 марта из-за пыльной бури получили зарубежные дипломаты в Пхеньяне. Об этом 16 марта сообщает генконсульство РФ в КНДР на своей странице в соцсети Facebook.

«Посольством получена нота Управления по работе с дипкорпусом КНДР, в которой аккредитованные здесь дипломатические миссии и представительства международных организаций извещаются о том, что, поскольку 16 марта 2021 года ожидается пыльная буря с масштабными негативными последствиями, в Пхеньяне в рамках противоэпидемических мероприятий вводится общий запрет на любое передвижение по городу», — говорится в сообщении российского генконсульства.

Также указывается, что данный запрет распространяется на весь местный и иностранный персонал посольств зарубежных стран, в том числе — дипломатических сотрудников, и добавляется, что по телефону российским дипломатам уточнили, что запрет продлится с 10:00 (04:00 мск) 16 марта до 22:00 (14:00 мск).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что мощная песчаная буря пришла со стороны Китая в Южную Корею.