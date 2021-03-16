Абакан, , 09:40 — REGNUM С начала 2021 года в Хакасии зарегистрировано 362 пожара, сообщили ИА REGNUM 16 марта в республиканском управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

При пожарах в регионе погибли 13 человек, травмированы семеро, спасены — 73.

По данным управления, девять из десяти пожаров в Хакасии происходят по вине человека. Граждан призывают к осторожности в обращении с огнём, печами и электроприборами.

Как сообщало ИА REGNUM, в Горном Алтае пограничники предотвратили крупный пожар в частном доме.

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