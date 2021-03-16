Канберра, , 09:39 — REGNUM Власти Австралии окажут помощь Папуа — Новой Гвинее, где зафиксирован резкий прирост случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщила министр иностранных дел Австралии Марис Пейн.

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«Уже организовано прибытие в Папуа — Новую Гвинею группы AUSMAT (многопрофильные медицинские бригады), но ситуация очень сложная и власти Австралии продолжат уделять этому самое пристальное внимание», — сказала она в эфире телеканала SBS.

Отмечается, что соответствующее решение последовало после обращения премьер-министра Папуа — Новой Гвинеи Джеймса Марапе, который призвал оказать его стране помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр торговли Австралии Даниель Техан заявил, что власти страны намерены оказать давление на Европейский союз, чтобы «заставить его» поставлять вакцины от коронавирусной инфекции в страну.

Техан указал на необходимость действовать немедленно, поскольку из-за срыва поставок страдают не только страны, закупившие вакцины, но и те государства, которые рассчитывают получить препарат в дар от них. В частности, речь идёт о Папуа — Новой Гвинее, а также некоторых странах Азиатско-Тихоокеанского региона и Юго-Восточной Азии.