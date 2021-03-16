Хабаровск, , 09:45 — REGNUM В Хабаровском крае отмечается сокращение детских домов, как и воспитанников в них. На данный момент 700 детей живут в 24 таких учреждениях, пишет ИА «Хабаровский край сегодня».

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Совсем недавно в регионе было 40 детских домов. Подавляющее большинство воспитанников — сироты при живых родителях.

В 2020 году усыновили 21 ребенка, двоих — иностранцы. Всего же в региональном банке данных внесено 956 детей.

По статистике на одного ребёнка приходится 2,5 сотрудника детского дома. 179 тыс. рублей в месяц выделяется на содержание одного ребёнка. Средняя заработная плата персонала — больше 49 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в России планируется выработать единые требования к организации учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Поручение разработать концепцию единой модели таких организаций дала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.