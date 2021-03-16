Новосибирск, , 09:38 — REGNUM Директор Новосибирского государственного художественного музея Сергей Дубровин покинул свой пост. Его обязанности возложены на заместителя директора Юрия Яшкина. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве культуры Новосибирской области.

Отметим, что Сергей Дубровин возглавлял музей с 1994 года.

Накануне, 15 марта министр культуры региона встретилась с коллективом учреждения и поставила ряд задач по развитию, в том числе увеличить число выставочных проектов с участием новосибирских художников, расширить экспертные связи в профессиональном сообществе и активно привлекать новую аудиторию посетителей.

В свою очередь, Сергей Дубровин выступил с инициативой развития просветительской деятельности учреждения. Он продолжит работу в стенах музея в данном направлении.