Москва, , 09:37 — REGNUM В период пандемии коронавируса Россия стала активно экспортировать препараты для лечения коронавируса, но лишь после обеспечения внутреннего рынка. Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко в ходе заседания комитета Госдумы по охране здоровья в рамках подготовки к ежегодному отчету правительства РФ.

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«Именно в этот период Россия стала страной, активно экспортирующей лекарства для лечения коронавируса, обеспечив внутренний рынок. Тариф для лечения пациентов покрывал расходы на СИЗы, на лекарства и на зарплату персонала. Президентом было принято решение об увеличении оплаты труда медработникам в «красной зоне», на скорых и в амбулаторно-поликлинической сети. Почти по каждому блоку был сформирован ряд мероприятий», — сказал Мурашко.

Он не исключил вероятности, что «ни одна страна такой ряд мероприятий не провела».