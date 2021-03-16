Кош-Агачский район, Алтай, , 09:37 — REGNUM В Республике Алтай следователи разбираются в обстоятельствах происшествия, в результате которого погиб 66-летний местный житель. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ.

По данным следствия, потерпевший вечером 11 марта 2021 года распивал в доме в Кош-Агачском районе спиртное со своим 34-летним сыном. Во время застолья произошёл конфликт, в ходе которого молодой мужчина нанёс не менее трёх сильных ударов по голове отца.

«После этого 66-летний мужчина был доставлен в районную больницу, где несмотря на оказанную медицинскую помощь от полученных телесных повреждений, травматического субдурального кровоизлияния скончался спустя 2 суток», — отметили в ведомстве.

Подозреваемый в настоящее время задержан и заключён под стражу. Ему предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека.

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