Чита, , 09:37 — REGNUM В Забайкальском крае, где ежедневно выявляют десятки новых носителей коронавируса, процесс вакцинации завершили уже 32 172 человека. Как сообщает сегодня, 16 марта, пресс-служба правительства региона, ещё 50 634 человек поставили первую часть прививки. Значительное количество из них приходится на граждан от 60 лет и сотрудников образовательных и медицинских учреждений.

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Первой аппликацией иммунитет от COVID-19 получили более восьми тысяч работников медицинских организаций, более 10 тысяч жителей края от 60 лет и старше, свыше 10 тысяч сотрудников образовательных организаций, более 10 тысяч работников социальных учреждений, почти семь тысяч забайкальцев с хроническими заболеваниями, около двух тысяч проживающих в социальных учреждениях и 44 сотрудника МФЦ.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой: на 16 марта 2021 года общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет 40 177 человек, причём 76 из них обнаружили за последние сутки. Вакцинация от опасного вируса осуществляется в 53 прививочных пунктах и пяти передвижных ФАПах.

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